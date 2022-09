Lazio, Sarri conquista i tifosi (Di martedì 13 settembre 2022) . Maurizio Sarri in quindici mesi del tecnico biancoceleste ha rivoluzionato la rosa, modulo e modo di giocare. “Mi trovo bene qui a Roma, e per un allenatore non è mai semplice. Le persone che ho trovato a Formello hanno un affetto micidiale nei miei confronti. Questo ambiente ho iniziato molto velocemente a sentirlo mio, ho sentito di essere parte dell’ambiente Lazio”. E’ quanto detto in conferenza stampa dopo il successo sul Verona, simbolo del legame tra l’allenatore e l’ambiente. E perfino alcuni suoi eccessi, specie sui social, sono molto gettonati. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) . Maurizioin quindici mesi del tecnico biancoceleste ha rivoluzionato la rosa, modulo e modo di giocare. “Mi trovo bene qui a Roma, e per un allenatore non è mai semplice. Le persone che ho trovato a Formello hanno un affetto micidiale nei miei confronti. Questo ambiente ho iniziato molto velocemente a sentirlo mio, ho sentito di essere parte dell’ambiente”. E’ quanto detto in conferenza stampa dopo il successo sul Verona, simbolo del legame tra l’allenatore e l’ambiente. E perfino alcuni suoi eccessi, specie sui social, sono molto gettonati. L'articolo proviene da Italia Sera.

sportface2016 : +++#Lazio, Maurizio #Sarri: 'Inchiesta su di me? Allora quest'anno ci sarà molto lavoro per il mio avvocato. Ho l'o… - italiaserait : Lazio, Sarri conquista i tifosi - 1926_cri : @EdgarX01193587 Beh certo. Infatti Sarri dopo Lazio-Napoli era felicissimo mentre Mourinho ogni qualvolta gli va qu… - LALAZIOMIA : Giudice Sportivo, diffida per Sarri - amsicora27 : RT @AlfonsoRaniero: #Sarri ammenda con diffida. Forza #Komandante ?? #Lazio ?? -