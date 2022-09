Inter | Dimarco | «Lo stesso atteggiamento di sabato per vincere oggi»

(Di martedì 13 settembre 2022) Federico, esterno dell’, ha parlato in vista del match contro il Viktoria Plzen: le sue dichiarazioni Federicoha parlato aTv prima di Viktoria Plzen-. LE PAROLE – «Penso che sia una partita complicata e importante. Penso che anche stasera dovremo dobbiamo avere loavuto in campionato per poter. Giochiamo la Champions League, uno dei tornei più belli di tutti e speriamo di poter fare risultato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Possibile sfida trae Juventus per Parisi L'sarebbe alla ricerca di un terzino sinistro ... continua ad alternare sulla corsia mancina l'ex Atalanta, Matteo Darmian e Federico. Il ...... mentre Federicoe Matteo Darmian hanno avuto prestazioni altalenanti quando utilizzati come quinti a sinistra della linea di centrocampo. Per gennaio, dunque, l'vorrebbe intervenire ...Ballottaggio Gosens-Dimarco - Nella seconda partita del girone di Champions League, l'Inter di Simone Inzaghi affronterà in trasferta il Viktoria Plzen ...Seconda tappa europea per l’Inter di Simone Inzaghi, impegnata quest’oggi nell’impegno esterno contro i cechi del Viktoria Plzen. Sfida tra due squadre in cerca dei primi punti ...