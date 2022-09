Il lungo addio in diretta tv alla Regina | il troppo stroppia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 settembre 2022) È andata così. Carlo Bonomi, presidente di Confindustria ha riunito l’assemblea all’interno delle Mura Vaticane, precisamente nella sala Nervi, quella adoperata per le udienze settimanali del papa, proprio lui, Francesco. C’è sempre una prima volta per testare la validità di un comportamento umano e così sia. Decriptare la ragione di quella riunione e partecipare a quella assise in una sala pervasa da odori di parti in lavorazione misti a quelli dei confessionali, non deve essere stato particolarmente gradevole. Risultato finale: discreta rilevanza mediatica, reciproche assicurazioni sulla tenuta nella massima considerazione del lavoro e poc’altro. Sempreché Francesco non abbia assicurato a Bonomi che avrebbe interceduto “la dove si puote ciò che si vuole”, perché si concretasse un altro Miracolo Economico. Questa volta molto più sostanzioso di quello che realizzarono gli artefici ...