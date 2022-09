“GF Vip 7”, Alfonso Signorini svela tutti i dettagli: quando inizia (Di martedì 13 settembre 2022) C’è grande attesa per l’inizio del Grande Fratello Vip 7, guidato ancora una volta da Alfonso Signorini: manca davvero poco alla sera in cui, finalmente, la celebre porta rossa si aprirà sulla Casa più spiata d’Italia, accogliendo i nuovi concorrenti. Il conduttore si è sbottonato, rivelando qualche dettaglio in più su ciò che succederà nel corso della prossima edizione del reality show. GF Vip 7, tutto sulla nuova edizione Alfonso Signorini è pronto per una nuova, straordinaria stagione al comando del GF Vip: da quando ha ereditato il timone, ormai alcuni anni fa, ha portato una ventata di freschezza all’interno della Casa di Cinecittà, soprattutto ampliando il coinvolgimento del pubblico social. Anche stavolta ha intenzione di fare le cose in grande, affidando due delle sue ... Leggi su dilei (Di martedì 13 settembre 2022) C’è grande attesa per l’inizio del Grande Fratello Vip 7, guidato ancora una volta da: manca davvero poco alla sera in cui, finalmente, la celebre porta rossa si aprirà sulla Casa più spiata d’Italia, accogliendo i nuovi concorrenti. Il conduttore si è sbottonato, rivelando qualcheo in più su ciò che succederà nel corso della prossima edizione del reality show. GF Vip 7, tutto sulla nuova edizioneè pronto per una nuova, straordinaria stagione al comando del GF Vip: daha ereditato il timone, ormai alcuni anni fa, ha portato una ventata di freschezza all’interno della Casa di Cinecittà, soprattutto ampliando il coinvolgimento del pubblico social. Anche stavolta ha intenzione di fare le cose in grande, affidando due delle sue ...

fanpage : Alfonso Signorini racconta sul numero di Chi la sua prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il direttore del set… - GossipItalia3 : Il Gf Vip 7 si avvicina, parla Alfonso Signorini: “Noemi Bocchi non vede l’ora…” #gossipitalianews - darveyfeels_ : RT @salvatrash1: nathaly vs valeria, la casa divisa in due, cazziatone di alfonso, delia diventa concorrente, nathaly e kabir diventano pre… - missanastasiaax : Ma io non ho parole - solospettacolo : Alfonso Signorini. il mio Gf Vip, sempre più social -