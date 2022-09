Ethan Hawke è entrato nel periodo camicie divertenti (Di martedì 13 settembre 2022) Ethan Hawke è solo l'ultimo in ordine di tempo tra gli attori cinquantenni di Hollywood che quest'anno si stanno divertendo in modo sfrenato con i loro look. Lungi dal mimetizzarsi nei toni del grigio e del blu - un destino che affligge molti uomini di mezza età - Hawke ha mantenuto il suo look frizzante e interessante con una serie di camicie ad alto volume estetico, una cornucopia di orli smerlati, stampe audaci e vestibilità artistiche. Hawke prende la vita per il collo (letteralmente). Hawke sembrava un gallerista alla moda dell'Upper East Side di New York con una camicia bianca retrò degli anni '70, che ha indossato con un abito nero aderente, occhiali da lettore e stivali mentre si recava alla Rainbow Room di New York. Celebrity Sightings In New York City - September 10, ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 settembre 2022)è solo l'ultimo in ordine di tempo tra gli attori cinquantenni di Hollywood che quest'anno si stanno divertendo in modo sfrenato con i loro look. Lungi dal mimetizzarsi nei toni del grigio e del blu - un destino che affligge molti uomini di mezza età -ha mantenuto il suo look frizzante e interessante con una serie diad alto volume estetico, una cornucopia di orli smerlati, stampe audaci e vestibilità artistiche.prende la vita per il collo (letteralmente).sembrava un gallerista alla moda dell'Upper East Side di New York con una camicia bianca retrò degli anni '70, che ha indossato con un abito nero aderente, occhiali da lettore e stivali mentre si recava alla Rainbow Room di New York. Celebrity Sightings In New York City - September 10, ...

