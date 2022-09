Classi pollaio, occorre cambiare: per i docenti diventa frustrante e gli studenti non apprendono bene. L’affondo di Leone (Impegno Civico) [VIDEO] (Di martedì 13 settembre 2022) In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, su Orizzonte Scuola TV spazio alle considerazioni dei partiti che compongono la coalizione di centrosinistra. L'articolo Classi pollaio, occorre cambiare: per i docenti diventa frustrante e gli studenti non apprendono bene. L’affondo di Leone (Impegno Civico) VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 settembre 2022) In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, su Orizzonte Scuola TV spazio alle considerazioni dei partiti che compongono la coalizione di centrosinistra. L'articolo: per ie glinondi

orizzontescuola : Classi pollaio, occorre cambiare: per i docenti diventa frustrante e gli studenti non apprendono bene. L’affondo di… - SaroGiarrusso : @fattoquotidiano Vergognatevi, classi pollaio con 32 alunni e alcune con 5 disabili. Mi dica come fanno a fare lezione gli insegnanti! - rospobike : @elio_vito ...in classi pollaio... - TonycglA : @fattoquotidiano Comunque mancano ancora docenti ed edifici,per non parlare delle classi pollaio. - varesenews : Fabio Capello in tribunale, le classi pollaio e la cooperativa Latte Varese all’asta nel podcast del 13 settembre -