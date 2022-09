Amici, il dramma di Andreas Muller: il fratello ricoverato in codice rosso (Di martedì 13 settembre 2022) Andreas Muller ha pubblicato su Instagram alcune foto del fratello Daniel, invalido, attualmente ricoverato in ospedale. Il ballerino di Amici – fidanzato con Veronica Peparini – ha confessato di essere al tempo stesso preoccupato e speranzoso, visto che dopo il malore e il ricovero le condizioni di Daniel sembrano essere sensibilmente migliorate. “L’ultima foto è di martedì notte davanti al portone di casa dopo aver lasciato Daniel in ospedale” ha scritto Andreas Muller su Instagram, commosso. “Quella sera aveva una tachicardia fuori controllo che lo portava a sudare tanto. Dopo averlo portato al pronto soccorso, i medici una volta scoperto che i battiti erano circa a 190 è stato messo in codice rosso e ricoverato per ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 13 settembre 2022)ha pubblicato su Instagram alcune foto delDaniel, invalido, attualmentein ospedale. Il ballerino di– fidanzato con Veronica Peparini – ha confessato di essere al tempo stesso preoccupato e speranzoso, visto che dopo il malore e il ricovero le condizioni di Daniel sembrano essere sensibilmente migliorate. “L’ultima foto è di martedì notte davanti al portone di casa dopo aver lasciato Daniel in ospedale” ha scrittosu Instagram, commosso. “Quella sera aveva una tachicardia fuori controllo che lo portava a sudare tanto. Dopo averlo portato al pronto soccorso, i medici una volta scoperto che i battiti erano circa a 190 è stato messo inper ...

