Volley | Malagò | “Mattarella aveva invitato Azzurri anche in caso di sconfitta”

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 settembre 2022) Giovannisi è rivolto così al Presidente della Repubblica Sergioin occasione della visita al Quirinale da parte dell’ItalCampione del Mondo. Queste le parole del Presidente del CONI: “Signor Presidente, sono molto felice, grazie. Quando nella giornata di ieri mattina si è pensato di organizzare questo incontro con questi meravigliosi ragazzi, tutta la delegazione Fipav guidata dal grande amico Manfredi e i tecnici e chi è stato protagonista del mondiale, ho trovato in lei come sempre una grande sensibilità attenzione proprio per il suo proverbiale amore per lo sport e in assoluto per la pallavolo. Ci tengo a raccontare una storia di vita vissuta:mi ha detto organizziamo comunquede non dovessimo vincere, per me importante ricevere questi ragazzi per fargli ...