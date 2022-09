Salernitana, parla il legale: “Rabbia Juve? Manca un rigore su Piatek” (Di lunedì 12 settembre 2022) Il legale della Salernitana parla del pareggio contro la Juventus Non si placano le polemiche dopo il rocambolesco pareggio per 2-2 tra Juventus e Salernitana. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 12 settembre 2022) Ildelladel pareggio contro lantus Non si placano le polemiche dopo il rocambolesco pareggio per 2-2 trantus e. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

realvarriale : In 7 partite @juventusfc ha colto 2 vittorie (in casa con Sassuolo e Spezia) 4 pari e una sconfitta.Ieri la Salern… - danilo45300733 : RT @realvarriale: In 7 partite @juventusfc ha colto 2 vittorie (in casa con Sassuolo e Spezia) 4 pari e una sconfitta.Ieri la Salernitana… - AleDelGiu : RT @realvarriale: In 7 partite @juventusfc ha colto 2 vittorie (in casa con Sassuolo e Spezia) 4 pari e una sconfitta.Ieri la Salernitana… - MaryBoom21 : RT @Ruttosporc: Si parla del gol annullato alla Juventus nascondendo così il rigore inesistente per la Juventus e il rigore mancante alla S… - EmilioGuarnier2 : RT @realvarriale: In 7 partite @juventusfc ha colto 2 vittorie (in casa con Sassuolo e Spezia) 4 pari e una sconfitta.Ieri la Salernitana… -