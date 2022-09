Paura a Fiumicino | a fuoco il tetto di un edificio | traffico in tilt FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 settembre 2022) Attimi diquesta notte aper via di un incendio che ha riguardato ildi un. Fortunatamente nel rogo non ci sono stati feriti ma al momento, nell’area interessata, la viabilità è bloccata. Leggi anche: Roma, spaventoso incendio in un appartamento: anziana intossicatadi undivorato dalle fiamme nella notte Questa notte la Sala Operativa ha inviato due APS, con l’ausilio di due Autobotti e l’AS13 del distaccamento di Ostia a causa di un incendio che ha coinvolto ildi undi un piano fuori terra. Il rogo è avvenuto ae precisamente in Via Passo della Sentinella 106. Nessun ferito ma circolazione bloccata Fortunatamente, come anticipato, non ci sono stati feriti, ...