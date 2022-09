Monza | l' invasione di campo di Berlusconi | ' Formazione sbagliata | devo occuparmene io'

thevscientist : L’amore per Seb che si appresta a correre la sua ultima Monza, gli applausi a Lewis per ogni suo sorpasso, l’invasi… - dusanxfc : RAGAZZI A MONZA> INVASIONE DI POSTA A MENARE LA FIA FACCIAMOCI RISPETTARE PORCA MADONNA - recentismo04 : Unica speranza è l’invasione di pista. #ItalianGP #Monza #F1 - ROSS1FUMI : scusate @Autodromo_Monza ma davvero non si potrà fare invasione di pista dalla parabolica? - _starshineforju : Io farei finire qui il weekend di Monza, subito a preparare il podio e l'invasione di pista -

"Secondo me ildeve cambiare il modo di stare in campo, i giocatori della rosa sono bravi, ma ora credo che me ne dovrò interessare ancora io, come quando feci in passato, vedremo se riusciremo ...ARIA DI CONTESTAZIONE Il clima di festa respirato anel weekend, sospinto da una Ferrari in grado di conquistare la pole position e protagonista ... La consuetadi pista dei tifosi, ...Silvio Berlusconi vuole fare l'allenatore e spodesta - con cattivo gusto - il tecnico del Monza Giovanni Stroppa: "La squadra deve cambiare modo di stare in campo, me ne dovrò interessare io".Da Mattarella ai Ferragnez, tanti i vip, ma anche i tifosi comuni che sono arrivati dal Canada o dalla Spagna per la gara del centenario ...