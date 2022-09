Migranti, tre bambini e tre donne “morti di sete e fame” su un barcone arrivato in Sicilia (Di lunedì 12 settembre 2022) Sei Migranti sono morti “di fame, sete e gravi ustioni” mentre tentavano di raggiungere le coste italiane. Lo ha dichiarato l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), dopo lo sbarco a Pozzallo di 26 sopravvissuti alla traversata, di nazionalità siriana e afghana. Molti di essi, secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, “presentano condizioni estremamente gravi, tra cui ustioni”. La barca, partita dalla Turchia, a bordo non aveva alcun riparo. Tra le sei vittime a bordo, due bambini di uno e due anni, un 12enne e tre donne, tra cui la madre di altri due bambini sopravvissuti, rimasti ora soli. L’imbarcazione è stata soccorsa dal mercantile Arizona, sulla rotta tra Turchia, Malta e Italia. I Migranti, 11 uomini, 8 ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 settembre 2022) Seisono“die gravi ustioni” mentre tentavano di raggiungere le coste italiane. Lo ha dichiarato l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), dopo lo sbarco a Pozzallo di 26 sopravvissuti alla traversata, di nazionalità siriana e afghana. Molti di essi, secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, “presentano condizioni estremamente gravi, tra cui ustioni”. La barca, partita dalla Turchia, a bordo non aveva alcun riparo. Tra le sei vittime a bordo, duedi uno e due anni, un 12enne e tre, tra cui la madre di altri duesopravvissuti, rimasti ora soli. L’imbarcazione è stata soccorsa dal mercantile Arizona, sulla rotta tra Turchia, Malta e Italia. I, 11 uomini, 8 ...

