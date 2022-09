Martino | “Rangers-Napoli? Vi svelo i titolari di Spalletti”

(Di lunedì 12 settembre 2022) Ilsi sta preparando alla sfida di mercoledì contro iGlasgow. Mercoledì 14 settembre alle 21 all’Ibrox Park di Glasgow, i partenopei di Lucianoscenderanno in campo per la seconda giornata del girone A di Champions League, con l’intento di dare seguito alla vittoria scoppiettante contro il Liverpool all’esordio e proseguire la striscia positiva, in virtù dei successi precedenti con Lazio e Spezia. Il giornalista di Mediaset Carmineha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss, rivelando secondo lui quale sarà la squadra titolare contro gli scozzesi. “Lucianomanderà in campo la formazione che gli dà le maggiori garanzie. Davanti a Meret la coppia di centrali sarà la solita: quella formata da Rrahmani e Kim. Di Lorenzo sarà confermato a ...

Rangers-Napoli, Martino: 'Vi anticipo gli 11 (possibili) titolari di Spalletti: Olivera in campo' La gara tra Glasgow Rangers e Napoli, a meno di clamorose sorprese, si giocherà regolarmente martedì. La UEFA ha reso nota la designazione arbitrale. Non sembrano esserci più dubbi: Glasgow ...Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli durante 'Radio Goal' in cui ha parlato di Rangers-Napoli: "Spalletti farà le solite scelte: Rrahmani e Kim centrale, ...