L'Ucraina avanza ed ha un alleato in più: l'inverno (Di lunedì 12 settembre 2022) I recenti successi ucraini contro le forze russe potrebbero segnare un cambiamento nella guerra soltanto qualora la percezione di questa sconfitta spingesse Mosca a un cambiamento di strategia. Del resto, se è vero che a colpi di incursioni supportate da artiglieria leggera, l’esercito di Kiev ha colto di sorpresa i russi a Kharkov, la riconquista Ucraina della base logistica di Izyum, dove confluivano i rifornimenti che permettono di sostenere le operazioni nel Donbass, cambia radicalmente la situazione. Uno egli errori clamorosi computi dagli ufficiali russi è stata la sottovalutazione delle possibilità ucraine di usare in modo efficace i nuovi blindati Mrap appena ricevuti da Turchia e Stati europei, che sono stati affrontati da poche squadre della Guardia Nazionale Russa (Rosvguardia), lasciate a difesa di un’area ritenuta a torto ormai “tranquilla”. Il risultato ... Leggi su panorama (Di lunedì 12 settembre 2022) I recenti successi ucraini contro le forze russe potrebbero segnare un cambiamento nella guerra soltanto qualora la percezione di questa sconfitta spingesse Mosca a un cambiamento di strategia. Del resto, se è vero che a colpi di incursioni supportate da artiglieria leggera, l’esercito di Kiev ha colto di sorpresa i russi a Kharkov, la riconquistadella base logistica di Izyum, dove confluivano i rifornimenti che permettono di sostenere le operazioni nel Donbass, cambia radicalmente la situazione. Uno egli errori clamorosi computi dagli ufficiali russi è stata la sottovalutazione delle possibilità ucraine di usare in modo efficace i nuovi blindati Mrap appena ricevuti da Turchia e Stati europei, che sono stati affrontati da poche squadre della Guardia Nazionale Russa (Rosvguardia), lasciate a difesa di un’area ritenuta a torto ormai “tranquilla”. Il risultato ...

TgLa7 : L'esercito Ucraino riconquista ampie porzioni di territorio respingendo indietro l'esercito russo. Sui social torna… - frances88451672 : RT @fjadanza: solo gli imbecilli non capiscono che l'Ucraina avanza perchè la Russia ha cambiato strategia non vorrei essere la in questi g… - glooit : L'Ucraina avanza ed ha un alleato in più: l'inverno leggi su Gloo - JJ1897JJ : RT @fjadanza: solo gli imbecilli non capiscono che l'Ucraina avanza perchè la Russia ha cambiato strategia non vorrei essere la in questi g… - 3uYUoVfu4WbldYZ : RT @Peppe24245235: #Ucraina - #Russia, le news dalla guerra oggi: Kiev riconquista oltre 30 paesi, avanza la controffensiva. Mosca invia al… -