Juan Jesus: “Vincere in Scozia ci avvicinerebbe alla qualificazione” poi il commento sullo Spezia (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Napoli è pronto a disputare la seconda gara di Champions League: dopo la roboante vittoria per 4-1 di mercoledì scorso contro il Liverpool vicecampione d’Europa, questa volta gli azzurri sfideranno i Rangers a Glasgow, in Scozia. La partita, inizialmente in programma domani alle ore 21, è stata rinviata di 24 ore a causa degli eventi commemorativi in onore della Regina Elisabetta II a Edimburgo. Intanto, alcuni calciatori del Napoli hanno parlato ai microfoni del giornale scozzese Daily Record per presentare la gara di mercoledì: si tratta di Khvicha Kvaratskhelia e Juan Jesus. Di seguito le parole del difensore brasiliano. Juan Jesus (FOTO – Getty Images) “In Champions League non puoi giocare per il pareggio, dobbiamo provare a Vincere anche perché ci sarà lo scontro ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Napoli è pronto a disputare la seconda gara di Champions League: dopo la roboante vittoria per 4-1 di mercoledì scorso contro il Liverpool vicecampione d’Europa, questa volta gli azzurri sfideranno i Rangers a Glasgow, in. La partita, inizialmente in programma domani alle ore 21, è stata rinviata di 24 ore a causa degli eventi commemorativi in onore della Regina Elisabetta II a Edimburgo. Intanto, alcuni calciatori del Napoli hanno parlato ai microfoni del giornale scozzese Daily Record per presentare la gara di mercoledì: si tratta di Khvicha Kvaratskhelia e. Di seguito le parole del difensore brasiliano.(FOTO – Getty Images) “In Champions League non puoi giocare per il pareggio, dobbiamo provare aanche perché ci sarà lo scontro ...

