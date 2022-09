Caos Var in Juve-Salernitana. L’associazione arbitri: “Non avevamo immagini per evitare l’errore”. Ma non è vero: ecco la foto (Di lunedì 12 settembre 2022) “Il Var non aveva a disposizione l’immagine con Candreva”. C’è un giallo intorno al gol di Milik contro la Salernitana, annullato per un fuorigioco che non era attivo e non era nemmeno fuorigioco, come si è scoperto poi nel dopopartita. Per molti è già l’errore più grave da quando esiste il Var. Uno svarione che mina la credibilità della Serie A. Gli arbitri italiani non ci stanno a prendersi la colpa del disastro e provano a lavarsene le mani. Lo fanno con un comunicato ufficiale, in cui spiegano che l’immagine decisiva non era disponibile in sala Var. Come a dire: l’arbitro stavolta non c’entra nulla. Sarebbe il primo caso in cui in effetti la responsabilità è della tecnologia, non di chi la usa. Ma non è vero: ilFattoquotidiano.it può dimostrare perché grazie alla foto che segue. “L’organo tecnico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) “Il Var non aveva a disposizione l’immagine con Candreva”. C’è un giallo intorno al gol di Milik contro la, annullato per un fuorigioco che non era attivo e non era nemmeno fuorigioco, come si è scoperto poi nel dopopartita. Per molti è giàpiù grave da quando esiste il Var. Uno svarione che mina la credibilità della Serie A. Gliitaliani non ci stanno a prendersi la colpa del disastro e provano a lavarsene le mani. Lo fanno con un comunicato ufficiale, in cui spiegano che l’immagine decisiva non era disponibile in sala Var. Come a dire: l’arbitro stavolta non c’entra nulla. Sarebbe il primo caso in cui in effetti la responsabilità è della tecnologia, non di chi la usa. Ma non è: ilFattoquotidiano.it può dimostrare perché grazie allache segue. “L’organo tecnico ...

