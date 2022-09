Luciata Littizzetto ne parla per la prima volta | Perché dopo 20 anni è finita con il mio compagno

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 11 settembre 2022) Luciananon ha bisogno di presentazione. Orami è un volto molto celebre della televisione italiana, nota soprattutto per la sua schiettezza e la sua grande comicità. Ma forse non tutti sanno che è stata legata con un uomo più giovane per oltre vent', al quale ha voluto dire addio. Scopriamo. Lucianae Davide Graziano sono stati per oltre vent'una coppia molto affiatata e unita. Davide è famoso per essere stato il batterista della band Africa Unite dal 1991 al 2010. Oggi il musicista è anche un produttore musicale di artisti di grande fama. Luciana e Davide sono stati legati dal 1997 fino al 2018, quando hanno annunciato la loro separazione. La coppia ha persino avuto due figli, ma presi in affido. Il motivo è che, seppur provandoci, Luciana e Davide non sono ...