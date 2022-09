Luca Argentero, la notizia è appena arrivata | È felicissimo! (Di domenica 11 settembre 2022) Luca Argentero piazza il colpaccio, la notizia ormai è ufficiale: salto di qualità oltreoceano per l’attore di “Doc – Nelle tue mani”. Luca Argentero (fonte instagram)L’attore e conduttore torinese Luca Argentero può finalmente raccogliere una soddisfazione davvero esclusiva: il volto della fiction “Doc – Nelle tue mani” è pronto a mietere cuori anche nel lontano Oriente. Dopo l’esordio nella casa più spiata di Cinecittà, dove si è qualificato al terzo posto dopo Floriana Secondo e Victoria Pennington, Argentero ha debuttato anche come modello. L’attore ha infatti posato per un calendario sexy del mensile “Max”, infiammando le numerose fan all’attivo. In seguito ha militato anche nella serie-tv “Carabinieri”, al fianco di Myriam Catania, Elisabetta ... Leggi su specialmag (Di domenica 11 settembre 2022)piazza il colpaccio, laormai è ufficiale: salto di qualità oltreoceano per l’attore di “Doc – Nelle tue mani”.(fonte instagram)L’attore e conduttore torinesepuò finalmente raccogliere una soddisfazione davvero esclusiva: il volto della fiction “Doc – Nelle tue mani” è pronto a mietere cuori anche nel lontano Oriente. Dopo l’esordio nella casa più spiata di Cinecittà, dove si è qualificato al terzo posto dopo Floriana Secondo e Victoria Pennington,ha debuttato anche come modello. L’attore ha infatti posato per un calendario sexy del mensile “Max”, infiammando le numerose fan all’attivo. In seguito ha militato anche nella serie-tv “Carabinieri”, al fianco di Myriam Catania, Elisabetta ...

