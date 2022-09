Juventus-Salernitana 2-2, maxi-rissa nel finale: espulso Allegri con Cuadrado e Fazio (Di domenica 11 settembre 2022) finale folle a Torino per Juventus-Salernitana, posticipo della sesta giornata della Serie A 2022/2023. Nel recupero i bianconeri prima pareggiano con Bonucci, poi addirittura trovano il 3-2 con Milik ma viene tutto annullato per un fuorigioco molto dubbio dello stesso Bonucci. Ne viene fuori una vera e propria rissa in mezzo al campo, che coinvolge anche i giocatori delle panchine e parte degli staff. Tutto parte da Fazio e Cuadrado che vengono espulsi, ma perde la testa anche Allegri che a sua volta viene allontanato. Un finale sicuramente destinato a far parlare e a creare polemiche nelle prossime ore. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022)folle a Torino per, posticipo della sesta giornata della Serie A 2022/2023. Nel recupero i bianconeri prima pareggiano con Bonucci, poi addirittura trovano il 3-2 con Milik ma viene tutto annullato per un fuorigioco molto dubbio dello stesso Bonucci. Ne viene fuori una vera e propriain mezzo al campo, che coinvolge anche i giocatori delle panchine e parte degli staff. Tutto parte dache vengono espulsi, ma perde la testa ancheche a sua volta viene allontanato. Unsicuramente destinato a far parlare e a creare polemiche nelle prossime ore. SportFace.

