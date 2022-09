(Di domenica 11 settembre 2022) Le parole diprima del calcio d’inizio trae Salernitana: «serve dare intensità con la voglia di raggiungere la vittoria» Massimilianoha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio die Salernitana. Di seguito le sue parole. PARTITA – «L’atteggiamento deve essere quello di una squadra che deve approcciare. Stasera è, serve dare intensità con la voglia di raggiungere la vittoria». CENTROCAMPO – «Non sono preoccupato. Dispiace non avere Locatelli e Rabiot ma già ho rischiato Di Maria…rischiarli è sempre un problema, avevo bisogno di lui in quel momento. Per i due era un rischio troppo alto e li ho tenuti fuori». KEAN – «E’ un giocatore importante che quando è centrato ci dà una grossa mano. Sono ...

GoalItalia : La Juve fatica? Allegri ha una domanda ?? - juventusfc : ??Allegri: « Tra i lati positivi, la partita di Parigi ha lasciato un'ottima reazione dopo lo svantaggio. Non dobbia… - GiovaAlbanese : La #Juve “bellina', fino ad ora, lo è stata poco e niente. Anzi, non è mai riuscita a dare continuità a una prestaz… - lewixbreathin : RT @fdrpzebra16: La Juve di Allegri che gioca è la più grande disgrazia mai successa l'11 settembre - CalcioNews24 : Juve, Allegri: «Oggi è complicata, dobbiamo giocare bene» -

Sono ufficiali le scelte die Nicola per la sfida dell' Allianz Stadium , posticipo domenicale del sesto turno di serie A.in campo col tridente: insieme a Kostic e Vlahovic, il prescelto è Kean , con Milik in ...I bianconeri di Max, fermati dalla Fiorentina nello scorso turno, sono reduci dalla prima ... Il doppio confronto della passata stagione si è concluso con due successi della, in entrambi i ...In porta ovviamente Gigi Sepe. Buonasera amici di TS e benvenuti allo Juventus Stadium di Torino. Tra poco in campo la Salernitana di Davide Nicola affronterà i bianconeri di Max Allegri, nel sunday ...20:47 1' Calcio d'inizio 20:32 Riscaldamento finito, le squadre rientrano negli spogliatoi 20:15 Squadre in campo per il riscaldamento 19:55 - I ragazzi ...