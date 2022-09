Giorgia Soleri, il video fa il giro del web | Da non credere (Di domenica 11 settembre 2022) I fan di Giorgia Soleri sono rimasti di stucco davanti al video della loro beniamina: avete visto come si è mostrata? Guardate con attenzione le immagini pazzesche. La fidanzata di Damiano dei Maneskin torna a far parlare di sé. Per questa volta tutta l’attenzione è rivolta ad un filmato che ha scatenato una valanga di L'articolo Giorgia Soleri, il video fa il giro del web Da non credere chemusica.it. Leggi su chemusica (Di domenica 11 settembre 2022) I fan disono rimasti di stucco davanti aldella loro beniamina: avete visto come si è mostrata? Guardate con attenzione le immagini pazzesche. La fidanzata di Damiano dei Maneskin torna a far parlare di sé. Per questa volta tutta l’attenzione è rivolta ad un filmato che ha scatenato una valanga di L'articolo, ilfa ildel web Da nonchemusica.it.

vjllanelles : RT @folkloricham: Non credo di essermi mai divertito così tanto a un mio compleanno! GRAZIE ALL’ETIOPE ALLA MOLDAVA GIORGIA SOLERI CONOSC… - piiixies13 : @windjunk il vuoto non è spazio ma nel caso lo fosse vieni, ti riempio io -giorgia soleri, poesie erotiche - emmerrekappa : RT @rasquelto: Con Giorgia Soleri I media stanno creando un personaggio dal nulla. Tra un po’ se scorreggia saranno capaci di dire: “Non f… - AngryBear91 : RT @rasquelto: Con Giorgia Soleri I media stanno creando un personaggio dal nulla. Tra un po’ se scorreggia saranno capaci di dire: “Non f… - infoitcultura : Giorgia Soleri, nuovo tatuaggio: «Impressa per sempre sulla mia pelle». Cosa c'è scritto? -