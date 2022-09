Elisabetta II | la regina impassibile forse solo in apparenza

(Di domenica 11 settembre 2022) In queste ore stanno circolando alcuni meme che ricordano con ironia ma anche con affetto e malinconia un personaggio simbolo che ci ha appena lasciato e che ha vissuto attraversando due secoli e uscendo indenne da conflitti mondiali, cambiamenti epocali, scandali di corte e pandemie. Così capita che sui social accanto al faccione del chitarrista dei Rolling Stones Keith Richards e della “Signora in giallo” Angela Lansbury, compaia quello diII sbarrato da una croce perché dallo scorso 8 settembre purtroppo lapiù famosa del mondo è uscita dal club dei “superumani” ritenuti, per motivi diversi, immortali nonnell’immaginario collettivo anglosassone ma in quello dell’intero pianeta. PerchéII c’è sempre stata, un punto fermo nella storia contemporanea così come nel quotidiano di tutti ...

trash_italiano : È virale la foto di una nuvola che secondo gli utenti ricorderebbe la Regina Elisabetta. La foto è stata scattata i… - Quirinale : La Regina #Elisabetta II ha ispirato con saggezza e con l’esempio intere generazioni di cittadini del mondo. La Rep… - Eurosport_IT : Quel momento con Sua Maestà la Regina Elisabetta e James Bond a Londra 2012, indimenticabile ??????? - JustAboutEli : RT @Zziagenio78: L'11 settembre 2001 al momento dell'attentato ero sul divano, alla notizia delle dimissioni del Papa ero sul divano, all'a… - AmatoGaia13 : RT @hhrryscheeks: ho vissuto una pandemia, una guerra tra stati e la morte della regina elisabetta prima di una relazione -

Prima l'apprensione, poi il dolore e il lutto. Ma non solo. Sono tanti i sentimenti generati nei sudditi dalla morte della. Un evento epocale, dopo 70 anni di regno, che non può certo lasciare indifferenti i britannici. E forse è anche per questo che due strani eventi meteorologici sono stati ...NEW YORK - "Il dolore è il prezzo che paghiamo per l'amore". Ventuno anni dopo il presidente Joe Biden ha ricordato il messaggio che laII inviò agli Stati Uniti, feriti dall'attacco terrorristico dell'11 settembre. "Molti di noi - ha aggiunto Biden - hanno provato quel dolore, e voi tutti qui lo avete provato". ...Il feretro della regina Elisabetta è arrivato a Edimburgo attraversando il Queensferry Bridge, ponte dedicato alla sovrana e da lei inaugurato nel 2017. Un lungo applauso ha quindi accompagnato il ...La partita della fase a gironi di Champions League tra Rangers e Napoli, originariamente prevista per martedì, è stata riprogrammata a mercoledì alle 15:00 ...