Bologna-Fiorentina, la sentenza dell’ex arbitro Marelli è netta: “Era fallo” (Di domenica 11 settembre 2022) Moviola Bologna-Fiorentina, l’episodio non viene commentato in diretta tv. Ma è arrivata la rivelazione dell’ex arbitro Marelli. Bologna-Fiorentina è oramai finita. Il risultato finale sorride agli emiliani, vittoriosi per 2-1 grazie alle reti di Arnautovic e Barrow che hanno ribaltato il risultato e trascinato Luca Vigiani alla vittoria. In attesa dell’arrivo di Thiago Motta sulla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 11 settembre 2022) Moviola, l’episodio non viene commentato in diretta tv. Ma è arrivata la rivelazioneè oramai finita. Il risultato finale sorride agli emiliani, vittoriosi per 2-1 grazie alle reti di Arnautovic e Barrow che hanno ribaltato il risultato e trascinato Luca Vigiani alla vittoria. In attesa dell’arrivo di Thiago Motta sulla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

IFTVofficial : ? BIG DAY OF SERIE A COMING ? Lots of games today: - Atalanta vs Cremonese - Bologna vs Fiorentina - Lecce vs Monz… - telodogratis : Bologna-Fiorentina 2-1, decide il gol di Arnautovic - News24_it : Bologna-Fiorentina 2-1, decide il gol di Arnautovic - infoitinterno : Bologna Fc Fiorentina 2-1, ripartenza rossoblù - infoitinterno : Bologna-Fiorentina 2-1, vota le PAGELLE DEI TIFOSI -