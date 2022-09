Ultime Notizie Roma del 10-09-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 settembre 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto della redazione da parte di Francesco Vitale in studio Carlo è ufficialmente programmatore meno di 48 ore dopo la morte di sua madre la regina Elisabetta seconda la programmazione avviene nel palazzo di San James è il più antico di palazzi reali nella capitale per Tre secoli fino al regno di Vittoria fu la residenza dei Reali d’Inghilterra le bandiere a mezz’asta in segno di lutto sventolare almeno tutta sta per l’occasione ma saranno riabbassa te per continua i 10 giorni di lutto nazionale per la prima volta l’annuncio ufficiale dal balcone del palazzo previsto circa un’ora dopo sarà trasmesso in televisione secondo l’ufficio studi della cgia di Mestre togliendo gli aiuti sinquin erogati ci sono 82,6 miliardi di euro dei rincari di luce e gas che le famiglie le imprese subiranno quest’anno rispetto al 2021 una ...