Superbike oggi, GP Francia 2022: orari Superpole e gara-1, tv, programma, streaming TV8 e Sky (Di sabato 10 settembre 2022) Giornata di Superpole e di gara 1 quest’oggi a Magny-Cours (Francia), sede del settimo round del Mondiale 2022 di Superbike. Piloti e team saranno super impegnati per estrarre dalla propria moto la miglior prestazione possibile. L’obiettivo è chiaro: ottenere una piazzola favorevole in griglia di partenza e farà la differenza sul passo gara nella prima manche. La sfida sarà molto intensa e sarà, salvo sorprese, il solito trio a contendersi l’ambita torta. Alvaro Bautista, su Ducati, vorrà confermarsi leader della graduatoria, presentatosi all’appuntamento con 298 punti, 31 in più del nord-irlandese Jonathan Rea (Kawasaki) e 38 in più del campione del mondo in carica, Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Una pista insidiosa quella francese, fatta di tante accelerazioni e ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Giornata die di1 quest’a Magny-Cours (), sede del settimo round del Mondialedi. Piloti e team saranno super impegnati per estrarre dalla propria moto la miglior prestazione possibile. L’obiettivo è chiaro: ottenere una piazzola favorevole in griglia di partenza e farà la differenza sul passonella prima manche. La sfida sarà molto intensa e sarà, salvo sorprese, il solito trio a contendersi l’ambita torta. Alvaro Bautista, su Ducati, vorrà confermarsi leader della graduatoria, presentatosi all’appuntamento con 298 punti, 31 in più del nord-irlandese Jonathan Rea (Kawasaki) e 38 in più del campione del mondo in carica, Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Una pista insidiosa quella francese, fatta di tante accelerazioni e ...

