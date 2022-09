Roma, operazione “Alto Impatto”: 2 denunce e una pioggia di multe (Di sabato 10 settembre 2022) Vanno avanti le operazioni “Alto Impatto” nell’area di piazza Vittorio Emanuele II da parte della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e della Polizia locale di Roma Capitale. Un servizio che fa seguito alle indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e sulla base della pianificazione effettuata in sede di Tavolo Tecnico in Questura. Leggi anche: Roma, insegue il rapinatore a Termini ma viene aggredito dal complice: “risveglio” da incubo per un passeggero I controlli in piazza Vittorio Emanuele II e strade limitrofe I controlli sono stati concentrati su piazza Vittorio Emanuele II e strade che da essa si diramano, all’interno del quartiere Esquilino, con particolare attenzione al parco “Giardini Calipari”. L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza nella zona per cittadini ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 settembre 2022) Vanno avanti le operazioni “” nell’area di piazza Vittorio Emanuele II da parte della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e della Polizia locale diCapitale. Un servizio che fa seguito alle indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e sulla base della pianificazione effettuata in sede di Tavolo Tecnico in Questura. Leggi anche:, insegue il rapinatore a Termini ma viene aggredito dal complice: “risveglio” da incubo per un passeggero I controlli in piazza Vittorio Emanuele II e strade limitrofe I controlli sono stati concentrati su piazza Vittorio Emanuele II e strade che da essa si diramano, all’interno del quartiere Esquilino, con particolare attenzione al parco “Giardini Calipari”. L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza nella zona per cittadini ...

