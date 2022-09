Non vi danno la carta di credito perché mancano i microchip? Non credeteci, è un alibi (Di sabato 10 settembre 2022) “Mi dispiace ma non le possiamo concedere la carta di credito perché mancano i microchip a causa della guerra in Ucraina”. Ecco, ci siamo! Un potenziale futuro problema viene subito utilizzato dal sistema bancario come pretesto per continuare una politica creditizia restrittiva basata sulla bugia e sull’inganno. Iniziano ad arrivarmi segnalazioni di cittadini ed imprenditori che mi chiedono se, di fronte ad una richiesta o rinnovo di una carta di credito, la risposta della banca sia leale e trasparente. Lealtà e trasparenza stanno al sistema bancario come un mafioso al rispetto della legalità: solo una connessione formale, non supportata poi da comportamenti coerenti. È vero che la crisi dei microchip sta causando pesanti conseguenze ai settori delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) “Mi dispiace ma non le possiamo concedere ladia causa della guerra in Ucraina”. Ecco, ci siamo! Un potenziale futuro problema viene subito utilizzato dal sistema bancario come pretesto per continuare una politica creditizia restrittiva basata sulla bugia e sull’inganno. Iniziano ad arrivarmi segnalazioni di cittadini ed imprenditori che mi chiedono se, di fronte ad una richiesta o rinnovo di unadi, la risposta della banca sia leale e trasparente. Lealtà e trasparenza stanno al sistema bancario come un mafioso al rispetto della legalità: solo una connessione formale, non supportata poi da comportamenti coerenti. È vero che la crisi deista causando pesanti conseguenze ai settori delle ...

PagellaPolitica : In un’intervista con il manifesto, Giuseppe Conte ribadisce che il Movimento 5 stelle ha rispettato l’80% degli imp… - pfmajorino : La #flattax è micidiale. Un regalo ai ricchi fatto molto concretamente dalla collettività. Perchè porterebbe tagli… - CarloCalenda : Non si danno mai per perse le elezioni. Nessun leader sicuro di se e del suo messaggio lo farebbe. Ci sono tanti in… - poopeyxsg : Sperando che la truccatrice non faccia un danno - innerg0ddess : RT @venutadalmare: difatti, Drusilla che è un personaggio fittizio interpretato da un uomo, ha in televisione lo spazio e rilevanza che non… -