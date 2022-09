Milan, Origi dà forfait: non ci sarà con la Sampdoria. Il motivo (Di sabato 10 settembre 2022) L’attaccante del Milan Origi non ce la fa in vista della partita contro la Sampdoria: il motivo Doveva essere il suo esordio da titolare, ma un problema dell’ultima ora lo terrà fuori. Non ci sarà Divock Origi nel Milan che questa sera affronterà la Sampdoria a Marassi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’attaccante belga ha avuto un affaticamento muscolare alla coscia sinistra dopo l’allenamento di ieri. Olivier Giroud chiamato agli straordinari. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) L’attaccante delnon ce la fa in vista della partita contro la: ilDoveva essere il suo esordio da titolare, ma un problema dell’ultima ora lo terrà fuori. Non ciDivocknelche questa sera affronterà laa Marassi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’attaccante belga ha avuto un affaticamento muscolare alla coscia sinistra dopo l’allenamento di ieri. Olivier Giroud chiamato agli straordinari. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

