LIVE Superbike | GP Francia 2022 in DIRETTA | Razgatl?oglu e Redding si contendono il primato con Rea

(Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-21beffa Razgatl?oglu nel cuore del secondo settore. Il #1 del gruppo viene attaccato anche da Rea. Bautista marca i rivali da vicino al termine del primo giro -21 Partenza come da copione per Razgatl?oglu che prende la leadership nelle prime tre curve.insegue il turco davanti a Rea ed a Bautista. 14.00 Bandiera verde! Scatta gara-1 del GP! 13.59 Parte il giro di formazione in quel di Circuit de Nevers Magny-Cours. 13.57 Ducati ha tutte le carte in regola per mantenere la leadership del campionato con Bautista. L’iberico dovrà fronteggiare due rivali temibili come Razgatl?oglu e Rea, rispettivamente secondo e primo in griglia. 13.55. Siamo pronti per il via della competizione. Il cielo è coperto nell’impianto ...