Lazio, Luis Alberto: “Ho voglia di giocare e segnare” (Di sabato 10 settembre 2022) Lazio Luis Alberto- La Lazio ha svolto lavoro molto intenso, alla vigilia della gara in programma domani alle ore 18:30, contro il Verona. La Lazio sta convincendo molto in questo inizio di stagione, dove gli uomini di Sarri hanno dimostrato una discreta solidità difensiva e solita propensione offensiva. Uno dei più importanti di questa nuova Lazio, è inevitabilmente Luis Alberto: uno degli uomini sull’orlo della partenza, nella scorsa sessione di mercato. Il goal pazzesco, nel 3-1 rifilato all’Inter due Venerdì fa, ha cambiato le carte in tavola ancora una volta. Le parole dello Spagnolo a Sky Sport, sono state molto pesanti e davvero dure. Ecco di seguito, la dichiarazione dell’ex Siviglia: “Io voglio giocare. E’ da tanto tempo che ... Leggi su seriea24 (Di sabato 10 settembre 2022)- Laha svolto lavoro molto intenso, alla vigilia della gara in programma domani alle ore 18:30, contro il Verona. Lasta convincendo molto in questo inizio di stagione, dove gli uomini di Sarri hanno dimostrato una discreta solidità difensiva e solita propensione offensiva. Uno dei più importanti di questa nuova, è inevitabilmente: uno degli uomini sull’orlo della partenza, nella scorsa sessione di mercato. Il goal pazzesco, nel 3-1 rifilato all’Inter due Venerdì fa, ha cambiato le carte in tavola ancora una volta. Le parole dello Spagnolo a Sky Sport, sono state molto pesanti e davvero dure. Ecco di seguito, la dichiarazione dell’ex Siviglia: “Io voglio. E’ da tanto tempo che ...

