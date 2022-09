Fortnite | Importanti modifiche a pagamenti e rimborsi

Leggi su gamerbrain

(Di sabato 10 settembre 2022) Epic Games di recente ha rilasciato la patch 21.51 di, l’ultimo aggiornamento della Stagione 3 del Capitolo 3, il quale non ha aggiunto novità cosmetiche, tuttavia ha apportato alcunead acquisti enel negozio oggetti. Novità per acquisti einLa prima modifica riguarda il modo con cui si acquista una Skin dinel negozio oggetti. Fino ad oggi bastava premere il tasto indicato, per evitare acquisti involontari, Epic Games ha deciso di modificare il tasto, passando dal tocco singolo alla pressione prolungata per qualche secondo. La seconda modifica invece riguarda il rimborso della Skin o di un qualsiasi altro oggetto, potrà essere effettuato sia tramite Annulla acquisto, prima di uscire dalla schermata dell’oggetto ...