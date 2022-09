Assassin's Creed: in arrivo un nuovo gioco mobile grazie alla collaborazione tra Netflix e Ubisoft (Di sabato 10 settembre 2022) Netflix e Ubisoft hanno annunciato una nuova collaborazione e tra i primi tre giochi mobile che verranno realizzati c'è anche un titolo legato ad Assassin's Creed. Assassin's Creed ritornerà con un nuovo videogioco mobile nato dalla collaborazione tra Ubisoft e Netflix che darà vita a tre nuovi titoli esclusivi. I progetti saranno disponibili poi in esclusiva per gli utenti della piattaforma di streaming nel 2023. L'annuncio, compiuto durante l'evento digitale Ubisoft Forward, ha anticipato i franchise e i periodi di uscita dei giochi. Questi giochi saranno disponibili esclusivamente su mobile per gli ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 settembre 2022)hanno annunciato una nuovae tra i primi tre giochiche verranno realizzati c'è anche un titolo legato ad's'sritornerà con unvideonato dtrache darà vita a tre nuovi titoli esclusivi. I progetti saranno disponibili poi in esclusiva per gli utenti della piattaforma di streaming nel 2023. L'annuncio, compiuto durante l'evento digitaleForward, ha anticipato i franchise e i periodi di uscita dei giochi. Questi giochi saranno disponibili esclusivamente super gli ...

