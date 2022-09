«Assassino, venduto, vai via»: Di Maio contestato a Napoli – Il video (Di sabato 10 settembre 2022) Luigi Di Maio, ministro degli esteri e leader di Impegno Civico, è stato contestato a Napoli mentre entrava nel Comitato Elettorale per l’inaugurazione. Nel filmato che circola su Twitter si vede che alcune persone urlano «Assassino», «venduto» e «vai via» al ministro. Alla domanda del cronista su chi fossero i contestatori Di Maio ha replicato «non so, non ho il piacere di conoscerli». su Open Leggi anche: Elezioni, ancora scontro Di Maio-Meloni: «Finta patriota, fai gli interessi di Putin». La presidente di FdI: «Indegno» Inflazione nei Paesi che non hanno sanzionato la Russia: la frase di Luigi Di Maio non è corretta Di Maio: «Il governo Meloni? Durerà un anno, poi si sfascerà. Noi pronti al bis di Draghi ... Leggi su open.online (Di sabato 10 settembre 2022) Luigi Di, ministro degli esteri e leader di Impegno Civico, è statomentre entrava nel Comitato Elettorale per l’inaugurazione. Nel filmato che circola su Twitter si vede che alcune persone urlano «», «» e «vai via» al ministro. Alla domanda del cronista su chi fossero iri Diha replicato «non so, non ho il piacere di conoscerli». su Open Leggi anche: Elezioni, ancora scontro Di-Meloni: «Finta patriota, fai gli interessi di Putin». La presidente di FdI: «Indegno» Inflazione nei Paesi che non hanno sanzionato la Russia: la frase di Luigi Dinon è corretta Di: «Il governo Meloni? Durerà un anno, poi si sfascerà. Noi pronti al bis di Draghi ...

andreaiavazzo54 : RT @davalessi_ct: Vattene via, assassino, venduto! Grande accoglienza a casa sua per il bibitaro Di Maio. - LaPinky72 : RT @davalessi_ct: Vattene via, assassino, venduto! Grande accoglienza a casa sua per il bibitaro Di Maio. - meleditalia : @MaurizioIlBrig1 @luigidimaio Assassino no ma venduto sicuramente ?????? - pietro30199674 : RT @Libero_official: Pesante contestazione per #DiMaio a #Napoli: 'Assassino, non ti vogliamo. Vai via venduto!' | Video - trust_lygia : RT @davalessi_ct: Vattene via, assassino, venduto! Grande accoglienza a casa sua per il bibitaro Di Maio. -