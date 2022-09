Veronica Peparini, col cuore in mano dopo Amici: “Ho aspettato a mettere questo video perché…” (Di venerdì 9 settembre 2022) Veronica Peparini ha deciso di pubblicare un video col cuore in mano e lo ha fatto dopo il trambusto nato ad Amici. La maestra di ballo, non rientrerà nel cast del talent show di Maria De Filippi. La sua esclusione da Amici ha lasciato perplessi i fan del programma. Veronica Peparini-Altranotizia (fonte: Google)Veronica Peparini, è una donna e mamma con una carriera nella danza piena di successi. Di recente, abbiamo potuto ammirare le sue coreografie durante il concerto dell’amica Alessandra Amoroso. Sempre accanto a lei il fidanzato Andreas Muller che dopo un periodo duro ha ritrovato la serenità e la carica. Di recente Veronica ha ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 9 settembre 2022)ha deciso di pubblicare uncoline lo ha fattoil trambusto nato ad. La maestra di ballo, non rientrerà nel cast del talent show di Maria De Filippi. La sua esclusione daha lasciato perplessi i fan del programma.-Altranotizia (fonte: Google), è una donna e mamma con una carriera nella danza piena di successi. Di recente, abbiamo potuto ammirare le sue coreografie durante il concerto dell’amica Alessandra Amoroso. Sempre accanto a lei il fidanzato Andreas Muller cheun periodo duro ha ritrovato la serenità e la carica. Di recenteha ...

appeso555 : Veronica Peparini??? - liber4mente : sto soffrendo al pensiero che non ci sarà veronica peparini ad amici22 - PinkiFiffi : Forse è un unpopular opinion but io vedrei benissimo spillo al posto di Veronica Peparini and never change my mind #amemici20 - sunflowr_r : bsera, io un po' sconvolta dal vedere la sosia di veronica peparini in #skam5 :D - zazoomblog : “Ho avuto un attacco di panico durante Amici”: disastro Veronica Peparini adesso l’ex alunno può parlare - #avuto… -