Regina Elisabetta | la toccante dedica di Elton John in concerto | “È stata con me tutta la vita” Poi suona ‘Don’t Let The Sun Go Down On Me’

(Di venerdì 9 settembre 2022)ha reso omaggio alladurante iltenuto a Toronto ieri sera. Dal palco del Rogers Centre, ha detto alla folla: “Oggi abbiamo avuto la notizia più triste, sulla morte di Sua Maestà. Èfantastica. E ha guidato il Paese attraverso alcuni dei nostri momenti più grandi e bui con grazia, decenza e un calore sincero e premuroso”. Il pubblico di 50mila persone ha applaudito quando un’immagine dellamostrata sul grande schermo della sede. “Ho 75 anni, ècon me perlae sono molto triste che non ci sarà più”, ha sottolineato. “Ma sono contento che sia in pace, sono contento che sia a riposo, e se lo è meritato, ha lavorato duramente. ...

LaII è morta all'età di 96 anni. La sua morte chiude il regno più longevo di tutta la storia della corona britannica, un'esperienza unica e che ha segnato l'immaginario di un'intera ...God save the King . Dopo 70 anni il passaggio della corona più antica del mondo è già storia. Carlo , 73 anni, ex principe di Galles e figlio maggiore delladopo una vita di attesa è pronto a salire sul trono come Carlo III e, dicono alcuni commentatori, a imprimere un cambiamento epocale alla monarchia inglese. Nel suo programma ci ...I funerali della Regina Elisabetta si terranno il 19 settembre. Davanti a Buckingham Palace si è radunata una folla di persone in lacrime ...Roma, 9 set. (askanews) - Fiori, candele, foto che la ricordano nelle tappe più importanti della sua vita, bigliettini firmati che la ringraziano ...