Pi?tek contro Milik per i tre punti e… i Mondiali

(Di venerdì 9 settembre 2022) di Marco De Martino SALERNO – Krzysztof Pi?tek (nella foto a sinistra)Arkadiusz(nella foto a destra): la sfida tra bomber connazionali, domenica prossima all’Allianz Stadium, caratterizzerà Juventus-Salernitana. I due attaccanti polacchi proveranno a superarsi a suon di gol innanzitutto per portarepesanti alle rispettive squadre di club ma anche per riavvicinarsi alla maglia della propria Nazionale in vista deiche si disputeranno alla fine dell’anno in Qatar. LA SFIDA NELLA SFIDA Sia Pi?tek chehanno vissuto le migliori stagioni delle rispettive carriere in serie A. Nati l’uno nel 1995, l’altro nel 1994 in due paesini a sud della Polonia, Dzier?oniów e Tychy, divisi solo da 196 chilometri, hanno realizzato in massima serie rispettivamente 29 (divisi tra Genoa, ...

