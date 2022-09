Pane a 6€ al chilo | i beni di prima necessità diventano un lusso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ilun bene di? Sembra incredibile eppure tale possibilità, a causa della dilagante inflazione, potrebbe diventare tutt’altro che remota. In modo particolare, per via dell’aumento del costo dell’energia undipotrebbe arrivare a costare ben 6€ ed ecco che la domanda iniziale dalla quale siamo partiti è presto spiegata. Leggi anche: Caro Energia, Roma si prepara: si abbasseranno luci pubbliche e riscaldamenti A causa del caro energia ilpotrebbe diventare un bene diLe motivazioni alla base del rincaro del prezzo dele che lo porterebbero a diventare un bene di, sono da ricercarsi, come anticipato, nell‘aumento del costo dell’energia che ha fatto lievitare i prezzi di migliaia di prodotti. In merito si è ...