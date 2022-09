Mangia funghi a cena: morta 53enne di Polignano a Mare Vano il ricovero nel policlinico di Bari (Di venerdì 9 settembre 2022) funghi raccolti sul Pollino, consumati nella cena tra parenti a Polignano a Mare. La donna di 53 anni si è sentita subito male, il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Monopoli è stato subito seguito dal trasferimento al policlinico di Bari. Ma il ricovero è stato Vano: il fegato irrimediabilmente compromesso, la donna è deceduta nel giro di poche ore. L'articolo Mangia funghi a cena: morta 53enne di Polignano a Mare <small class="subtitle">Vano il ricovero nel policlinico di Bari</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 9 settembre 2022)raccolti sul Pollino, consumati nellatra parenti a. La donna di 53 anni si è sentita subito male, il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Monopoli è stato subito seguito dal trasferimento aldi. Ma ilè stato: il fegato irrimediabilmente compromesso, la donna è deceduta nel giro di poche ore. L'articolodi ilneldi proviene da Noi Notizie..

