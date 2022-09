Il Paradiso delle Signore, la fuga di Flora: situazione insostenibile (Di venerdì 9 settembre 2022) Nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore è atteso un clamoroso colpo di scena per il personaggio di Flora Gentile Il personaggio di Flora Gentile (screenshot RaiPlay)La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore regalerà tutta una serie di colpi di scena al pubblico di Rai 1. I nuovi appuntamenti affronteranno alcune delle dinamiche più interessanti a partire dalla vendetta della contessa Adelaide di Sant’Erasmo. La donna sembra decisa più che mai a colpire sia il suo ormai ex amante Umberto Guarnieri che la sua nuova fiamma ovvero la stilista Flora Gentile. Per farlo proverà in tutti i modi a farla licenziare coinvolgendo così anche Vittorio Conti e la new entry Matilde Frigerio di Sant’Erasmo. Alcune ... Leggi su direttanews (Di venerdì 9 settembre 2022) Nella settima stagione de Ilè atteso un clamoroso colpo di scena per il personaggio diGentile Il personaggio diGentile (screenshot RaiPlay)La nuova stagione de Ilregalerà tutta una serie di colpi di scena al pubblico di Rai 1. I nuovi appuntamenti affronteranno alcunedinamiche più interessanti a partire dalla vendetta della contessa Adelaide di Sant’Erasmo. La donna sembra decisa più che mai a colpire sia il suo ormai ex amante Umberto Guarnieri che la sua nuova fiamma ovvero la stilistaGentile. Per farlo proverà in tutti i modi a farla licenziare coinvolgendo così anche Vittorio Conti e la new entry Matilde Frigerio di Sant’Erasmo. Alcune ...

