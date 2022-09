Calcio | Juve; Paredes | grande squadra | possiamo fare meglio

pisto_gol : Sia #Juve che #Inter battute e messe sotto sul piano del gioco, il #Milan solo pari con il Salisburgo - e non è una… - Gazzetta_it : #Juve, un altro bilancio da profondo rosso: perdite per circa 250 milioni nel 2021-22 - _Morik92_ : Il calcio del popolo è un'espressione piena zeppa di ipocrisia, specialmente quando nel 2022 viene impedito ai tifo… - MaStep92__ : RT @sportmediaset: Paredes: 'Possiamo fare meglio. Ho detto a Di Maria di restare un altro anno' #leandroparedes - sportmediaset : Paredes: 'Possiamo fare meglio. Ho detto a Di Maria di restare un altro anno' #leandroparedes -

"Le impressioni sono molto buone, qui c'è una grande squadra con un grande allenatore: sono felice e ho sempre voluto venire qui": Leandro Paredes si presenta da nuovo giocatore della Juventus. "..."Cercherò di dare sempre il 100%, per fare quello che chiede il mister e le cose di cui ha bisogno la squadra - ha detto Leandro Paredes nel corso della sua presentazione - . Sono pronto ad aiutare, a ..."Ero tranquillo, non ho mai temuto che la trattativa saltasse. Adesso sono qui alla Juve e sono felice". Si presenta così Leandro Paredes, nuovo rinforzo di centrocampo per Max Allegri. "Siamo una ...La Gazzetta dello Sport si è chiesto se Pogba sarà un buon rinforzo per la Juventus vista la grande fragilità fisica che ha compromesso la sua carriera nelle ultime stagioni: "Paul Pogba sarà il ...