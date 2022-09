Attacco nucleare preventivo (quindi senza essere attaccati): così la Corea del Nord minaccia ancora (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set – La Corea del Nord ora stabilisce l’Attacco nucleare preventivo addirittura per legge, come riporta Tgcom24. Corea del Nord e Attacco nucleare preventivo La Corea del Nord approva una legge che consente allo Stato di effettuare un Attacco nucleare preventivo, quindi prima di essere aggrediti. La motivazione ufficiale risiede nella valutazione di una “minaccia imminente” per Pyongyang. A comunicarlo ufficialmente è l’agenzia di stampa NordCoreana Kcna, ripresa dalla Tass, secondo la quale la legge permette anche al governo di colpire in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set – Ladelora stabilisce l’addirittura per legge, come riporta Tgcom24.delLadelapprova una legge che consente allo Stato di effettuare unprima diaggrediti. La motivazione ufficiale risiede nella valutazione di una “imminente” per Pyongyang. A comunicarlo ufficialmente è l’agenzia di stampana Kcna, ripresa dalla Tass, secondo la quale la legge permette anche al governo di colpire in ...

