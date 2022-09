Almeno una volta ci abbiamo provato tutte... Ma così non si sbaglia (Di venerdì 9 settembre 2022) È sicuramente tra i prodotti più famosi nel mondo del make up: l’eyeliner nero rappresenta – senza ombra di dubbio – un must have nel trucco. Capace di trasformare lo sguardo, è un prodotto estremamente funzionale e divertente. A svelarne tutti i suoi segreti Luca Mannucci, Official Make-up Artist Deborah Milano. Eyeliner, ispirazione e prodotti guarda le foto Trucco eyeliner nero: gli step per non sbagliare Dal tratto cat-eye ai più moderni “Siren Eye”, il trucco eyeliner si è evoluto negli anni, restando però una vera certezza quando si parla di intensificare, liftare e ... Leggi su iodonna (Di venerdì 9 settembre 2022) È sicuramente tra i prodotti più famosi nel mondo del make up: l’eyeliner nero rappresenta – senza ombra di dubbio – un must have nel trucco. Capace di trasformare lo sguardo, è un prodotto estremamente funzionale e divertente. A svelarne tutti i suoi segreti Luca Mannucci, Official Make-up Artist Deborah Milano. Eyeliner, ispirazione e prodotti guarda le foto Trucco eyeliner nero: gli step per nonre Dal tratto cat-eye ai più moderni “Siren Eye”, il trucco eyeliner si è evoluto negli anni, restando però una vera certezza quando si parla di intensificare, liftare e ...

fanpage : 'Ti sbagli, Flavio Briatore. La povertà non è una colpa, se non (casomai) dei più ricchi. E mi dispiace sentirti in… - gippu1 : L'esonero di #Inzaghi all'Inter non avrebbe molto senso razionale per almeno due motivi (calendario ultracompresso,… - DavidPuente : 1/ Foto di un matrimonio, saluto nazista e bandiera ucraina. L''utente Marco scrive 'Sposi in Ucraina', Francesco c… - Emili31842148 : RT @Alice70A: Quella mattina io avevo una gran voglia di dirti – ti amo -, almeno credo. Quanto mi manchi amore mio. Certo, io lo sapevo gi… - 1houyhnhnm : @stefano_flare @La_manina__ Non è che se una persona è di destra gli attacchi automaticamente tutte le etichette ne… -