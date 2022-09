US Open 2022, Sinner-Alcaraz da record: è la partita finita più tardi a New York (Di giovedì 8 settembre 2022) In quello che si candida con ogni probabilità a match dell’anno, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno stabilito un record per quanto riguarda gli US Open. Con i loro cinque set e le oltre 5 ore di gioco, i due hanno dato vita alla partita finita più tardi nella storia dello slam newyorchese. Il primato precedente erano le 2:26 di notte, stabilito in tre occasioni differente. Jannik e Carlos, però, non si sono limitati a superare quest’orario di poco, bensì hanno giocato oltre 20 minuti in più. La sfida è infatti terminata alle 2:50 ora locali. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) In quello che si candida con ogni probabilità a match dell’anno, Jannike Carloshanno stabilito unper quanto riguarda gli US. Con i loro cinque set e le oltre 5 ore di gioco, i due hanno dato vita allapiùnella storia dello slam newyorchese. Il primato precedente erano le 2:26 di notte, stabilito in tre occasioni differente. Jannik e Carlos, però, non si sono limitati a superare quest’orario di poco, bensì hanno giocato oltre 20 minuti in più. La sfida è infatti terminata alle 2:50 ora locali. SportFace.

