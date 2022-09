Ultime Notizie – Addio a Elisabetta II, Carlo è il nuovo re (Di giovedì 8 settembre 2022) Con la morte della regina Elisabetta II, a 96 anni, il primogenito Carlo, diventa re. Dopo una vita all’ombra della madre, il principe di Galles viene incoronato re all’età di 73 anni (ne compirà 74 a novembre). “La Regina è morta serenamente a Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”, si legge sul sito di Buckingham Palace. Bandiera a mezz’asta sulla residenza ufficiale della sovrana del Regno Unito dopo l’annuncio della morte. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Con la morte della reginaII, a 96 anni, il primogenito, diventa re. Dopo una vita all’ombra della madre, il principe di Galles viene incoronato re all’età di 73 anni (ne compirà 74 a novembre). “La Regina è morta serenamente a Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”, si legge sul sito di Buckingham Palace. Bandiera a mezz’asta sulla residenza ufficiale della sovrana del Regno Unito dopo l’annuncio della morte. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

