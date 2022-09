Tom Hanks sarebbe disposto ad entrare nell’MCU, parola dell’attore (Di giovedì 8 settembre 2022) Tom Hanks sembrerebbe aperto ad entrare nel Marvel Cinematic Universe e si chiede quando potrebbe accadere. Tom Hanks nell’MCU? L’attore dice “Sì, lo farei” Nel corso degli anni, i Marvel Studios hanno avuto parecchi problemi ad attirare attori di alto livello nel MCU. Mentre la Fase 1 ha messo in campo scelte di casting più rischiose come Robert Downey Jr., Chris Evans e Chris Hemsworth nei ruoli principali, successivamente hanno aderito veterani di Hollywood come Anthony Hopkins, Jeff Bridges, William Hurt, Tim Roth, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson e altri ancora. Quando Avengers: Endgame uscì nel 2019, l’MCU si era già assicurato nomi vincitori di Oscar e alcune delle più grandi stelle nascenti di Hollywood per dare ai film un incredibile potere stellare. Grazie alla continua popolarità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Tomsembrerebbe aperto adnel Marvel Cinematic Universe e si chiede quando potrebbe accadere. Tom? L’attore dice “Sì, lo farei” Nel corso degli anni, i Marvel Studios hanno avuto parecchi problemi ad attirare attori di alto livello nel MCU. Mentre la Fase 1 ha messo in campo scelte di casting più rischiose come Robert Downey Jr., Chris Evans e Chris Hemsworth nei ruoli principali, successivamente hanno aderito veterani di Hollywood come Anthony Hopkins, Jeff Bridges, William Hurt, Tim Roth, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson e altri ancora. Quando Avengers: Endgame uscì nel 2019, l’MCU si era già assicurato nomi vincitori di Oscar e alcune delle più grandi stelle nascenti di Hollywood per dare ai film un incredibile potere stellare. Grazie alla continua popolarità ...

