Slot machine abusive, scattano multa e sequestro nel napoletano (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAgenti della Polizia Locale di Napoli, appartenenti all’unità operativa San Lorenzo, nell’ambito dell’attività finalizzata alla prevenzione e alla repressione delle violazioni in materia di apparecchi elettronici da gioco non autorizzati, sono intervenuti al Vasto, in via Milano, in un locale che risultava sfitto ma all’interno del quale era possibile giocare con sei Slot machines non collegate alla rete telematica. Gli agenti hanno sequestrato i sei apparecchi privi del prescritto nulla osta e non conformi alle caratteristiche previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per questo motivo il responsabile, un napoletano di 55 anni, è stato sanzionato per un importo complessivo di verbali che ammonta a oltre 50 mila euro. Inoltre, in considerazione dei successivi accertamenti, gli agenti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAgenti della Polizia Locale di Napoli, appartenenti all’unità operativa San Lorenzo, nell’ambito dell’attività finalizzata alla prevenzione e alla repressione delle violazioni in materia di apparecchi elettronici da gioco non autorizzati, sono intervenuti al Vasto, in via Milano, in un locale che risultava sfitto ma all’interno del quale era possibile giocare con seis non collegate alla rete telematica. Gli agenti hanno sequestrato i sei apparecchi privi del prescritto nulla osta e non conformi alle caratteristiche previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per questo motivo il responsabile, undi 55 anni, è stato sanzionato per un importo complessivo di verbali che ammonta a oltre 50 mila euro. Inoltre, in considerazione dei successivi accertamenti, gli agenti ...

PagellaPolitica : Nel 2013, quando era presidente del Consiglio, Letta approvò un condono a favore delle concessionarie di slot machi… - SkyTG24 : Napoli, slot machine abusive: multe e sequestri - anteprima24 : ** Slot machine #Abusive, scattano multa e sequestro nel napoletano ** - PaoloBricco : RT @Angelo_Mincuzzi: #OnlyFans, slot machine del #sesso. Così l’#ucraino #Radvinsky incassa dividendi per 545 milioni. Nel 2021, in piena #… - MoniShantiRani : RT @Angelo_Mincuzzi: #OnlyFans, slot machine del #sesso. Così l’#ucraino #Radvinsky incassa dividendi per 545 milioni. Nel 2021, in piena #… -