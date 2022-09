Roma, Mourinho: «Dovevamo vincerla e l’abbiamo persa, testa alla prossima» (Di giovedì 8 settembre 2022) José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato dopo la sconfitta contro il Ludogorets ai microfoni di Sky Sport José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato dopo la sconfitta contro il Ludogorets ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni: «Abbiamo fatto una partita sufficiente giusta per vincerla e invece siamo andati a perderla. In queste ultime partite tutto va contro di noi. Menomale che ci sono sei partite e ce ne sono ancora cinque. Dobbiamo andare avanti e fare tre punti contro l’Helsinki. Non mi piace parlare soltanto di un reparto. Il secondo gol preso per emotività. La verità è che trasforma il pareggio in una sconfitta». REGINA ELISABETTA – «Mi dispiace tanto. L’Inghilterra c’è la mia casa e la mia famiglia. Nutro un grande rispetto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) José, allenatore della, ha parlato dopo la sconfitta contro il Ludogorets ai microfoni di Sky Sport José, allenatore della, ha parlato dopo la sconfitta contro il Ludogorets ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni: «Abbiamo fatto una partita sufficiente giusta pere invece siamo andati a perderla. In queste ultime partite tutto va contro di noi. Menomale che ci sono sei partite e ce ne sono ancora cinque. Dobbiamo andare avanti e fare tre punti contro l’Helsinki. Non mi piace parlare soltanto di un reparto. Il secondo gol preso per emotività. La verità è che trasforma il pareggio in una sconfitta». REGINA ELISABETTA – «Mi dispiace tanto. L’Inghilterra c’è la mia casa e la mia famiglia. Nutro un grande rispetto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

