Putin | Tetto del gas in Ue? Lo mettano e chiuderò le forniture

(Di giovedì 8 settembre 2022) La guerra in Ucraina continua ormai da quasi 7 mesi e la Russia non sembra avere nessuna intenzione di fare un passo indietro. Anche sul fronte diplomatico non ci sono progressi, la pace è lontana., anzi, rincara la dose e torna ad attaccare pesantemente l'Europa, minacciando la chiusura totale delle. Quanto agli idrocarburi, - si legge su Repubblica - la Russia, avverte il presidente russo, non consegnerà più petrolio o gas ai Paesi che impongono unai prezzi. "Sarebbe una decisione assolutamente stupida. Non consegneremo nulla se è contrario ai nostri interessi. Né gas, né petrolio, né carbone. Niente", aggiunge invitando i Paesi europei a "tornare in sé" e sostenendo che "la domanda è così alta sui mercati globali che non avremo problemi a vendere. Non importa quanto alcuni vorrebbero isolare la Russia, è ...