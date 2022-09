Nubi e piogge (anche intense) in Bergamasca (Di giovedì 8 settembre 2022) Le previsioni del Centro Meteo Lombardo, a cura di Ivan Malaspina, per giovedì 8 settembre parlano di Nubi su sparse tutta la regione al mattino, con rovesci diffusi o temporali su Alpi, Prealpi, laghi e medio/alta pianura. Fenomeni localmente intesi sulla fascia pedemontana Bergamasca. Piovaschi sparsi anche sul resto della pianura. Tendenza al miglioramento a partire da ovest. Nel pomeriggio ampie schiarite sui settori occidentali, nuvoloso sul resto della regione con piogge sparse su Alpi, Bresciano, Bergamasca, Cremonese e Mantovano. Nella sera generale miglioramento con cieli in prevalenza poco nuvolosi su tutta la regione. Qualche residuo piovasco possibile sui versanti settentrionali delle Alpi. Temperature in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 18 e 20°C, con valori superiori ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 settembre 2022) Le previsioni del Centro Meteo Lombardo, a cura di Ivan Malaspina, per giovedì 8 settembre parlano disu sparse tutta la regione al mattino, con rovesci diffusi o temporali su Alpi, Prealpi, laghi e medio/alta pianura. Fenomeni localmente intesi sulla fascia pedemontana. Piovaschi sparsisul resto della pianura. Tendenza al miglioramento a partire da ovest. Nel pomeriggio ampie schiarite sui settori occidentali, nuvoloso sul resto della regione consparse su Alpi, Bresciano,, Cremonese e Mantovano. Nella sera generale miglioramento con cieli in prevalenza poco nuvolosi su tutta la regione. Qualche residuo piovasco possibile sui versanti settentrionali delle Alpi. Temperature in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 18 e 20°C, con valori superiori ...

SunshineMarcoB : RT @Corriere: Mercoledì al Nord nubi e pioggia, ma in Europa è stata la siccità peggiore da 500 anni - loris_assi : RT @Corriere: Mercoledì al Nord nubi e pioggia, ma in Europa è stata la siccità peggiore da 500 anni - EmilioR0710 : RT @Corriere: Mercoledì al Nord nubi e pioggia, ma in Europa è stata la siccità peggiore da 500 anni - andreamusso_it : “La peggior siccità da 500 anni” per l’Europa è qualcosa che mi fa molto riflettere e preoccupare. @Corriere - Corriere : Mercoledì al Nord nubi e pioggia, ma in Europa è stata la siccità peggiore da 500 anni -