La Lazio sommerge il Feyenoord | poi frena | 4-2

(Di giovedì 8 settembre 2022) Comincia alla grande lacontro il. È il quarto minuto quando Luis Alberto fa centro inaugurando una gara a chi fa più gol contro gli olandesi. Felipe Anderson al 15’ fa notare la sua presenza con un gol che lo mette in gara tra gli attaccanti della. Ma al 28’ è Vecino a far capire con un gran gol che ha brutte intenzioni di mettere la sua firma come goleador biancoceleste. E per sottolineare che fa sul serio, al 63’ replica e chiuda la gara da vincitore. Una doppietta che porta laa condurre la partita con quattro gol contro nessuno realizzato dagli avversari. Ma ecco la solita, convinta che la partita sia terminata, tira i remi in barca e lascia l’iniziativa agli avversari, i quali nell’intervallo hanno ricaricato le batterie e attaccano furiosamente. E ecco che al ...